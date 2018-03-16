Музыканты рок-группы «Пикник» разбились в ДТП во Владимирской области

Солисты советской и российской
рок-группы «Пикник» попали в больницу с тяжелыми травмами после серьезного ДТП во Владимирской области.
У музыкантов на сегодня был запланировал концерт в Рязани, но выступление пришлось отменить, сообщает ТАСС.
Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии: «Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области».
Представитель группы Виктор Домбровский сообщил, что авария была «тяжелой», ее причины пока не известны.
Виктор Домбровский: «Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы»
Все ближайшие концерты группы отменяются.
Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии: «Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области».
Представитель группы Виктор Домбровский сообщил, что авария была «тяжелой», ее причины пока не известны.
Виктор Домбровский: «Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы»
Все ближайшие концерты группы отменяются.
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