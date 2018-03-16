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    Музыканты рок-группы «Пикник» разбились в ДТП во Владимирской области

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    • Фото: mediaryazan.ru
    Музыканты <nobr>рок-группы</nobr> «Пикник» разбились в ДТП во Владимирской области

    Музыканты рок-группы «Пикник» разбились в ДТП во Владимирской области

    Музыканты <nobr>рок-группы</nobr> «Пикник» разбились в ДТП во Владимирской области
  • Фото: mediaryazan.ru

    • Солисты советской и российской рок-группы «Пикник» попали в больницу с тяжелыми травмами после серьезного ДТП во Владимирской области.

    У музыкантов на сегодня был запланировал концерт в Рязани, но выступление пришлось отменить, сообщает ТАСС.

    Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии: «Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области».

    Представитель группы Виктор Домбровский сообщил, что авария была «тяжелой», ее причины пока не известны.

    Виктор Домбровский: «Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы»

    Все ближайшие концерты группы отменяются.

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