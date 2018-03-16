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    В Краснодаре скончался хозяин квартиры, где прогремел взрыв

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    В Краснодаре скончался хозяин квартиры, где прогремел взрыв

    В Краснодаре скончался хозяин квартиры, где прогремел взрыв

    Владелец квартиры дома в Краснодаре, где на прошлой неделе произошел взрыв бытового газа, скончался в больнице.

    Мужчина, получивший 90% ожогов тела, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь почти неделю. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

    смотретьВзрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших
    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших
    Напомним, что бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре в минувшую субботу. В результате ЧП обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, была повреждена крыша. Из дома эвакуировали 30 человек. Пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

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