В Краснодаре расселяют еще 20 квартир дома, где произошел взрыв газа

Власти Краснодара приняли решение о временном расселении жильцов еще одного подъезда дома, где 10 марта произошел взрыв бытового газа.
Сообщение пресс-службы мэрии Краснодара: «Решение о временном расселении жильцов третьего подъезда — рекомендация экспертов, которые работают на месте ликвидации аварии. Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде, чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома».
Ранее сообщалось, что жителям трех из четырех подъездов 80-квартирного дома, в котором в субботу произошел взрыв газа, разрешили вернуться в свои дома. Теперь же специалисты порекомендовали временно расселить людей из соседнего подъезда от места взрыва. Власти обеспечили людей бесплатным проживанием в гостинице и трехразовым питанием. Вернуться в свои квартиры они смогут только после того, как завершится восстановление подъезда, пишет ТАСС.
Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома Славянской улице Краснодара. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Пожара не возникло. Пострадали 7 человек, они госпитализированы. Двое детей 9 и 12 лет в реанимации. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, находится в очень тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Ранее сообщалось, что жителям трех из четырех подъездов 80-квартирного дома, в котором в субботу произошел взрыв газа, разрешили вернуться в свои дома. Теперь же специалисты порекомендовали временно расселить людей из соседнего подъезда от места взрыва. Власти обеспечили людей бесплатным проживанием в гостинице и трехразовым питанием. Вернуться в свои квартиры они смогут только после того, как завершится восстановление подъезда, пишет ТАСС.
Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома Славянской улице Краснодара. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Пожара не возникло. Пострадали 7 человек, они госпитализированы. Двое детей 9 и 12 лет в реанимации. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, находится в очень тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Комментарии