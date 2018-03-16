СК выясняет происхождение найденного в Хабаровске мешка с кистями рук

Происхождение жуткой находки — мешка с отрубленными кистями рук — продолжают выяснять следователи в Хабаровском крае. Пока нет данных о том, кому принадлежат останки. Тем временем находка будоражит воображение местных жителей, которые предлагают все больше новых версий.
Вся надежда на дактилоскопическую экспертизу, говорят сотрудники СК. Они продолжают обследовать берег протоки Бешеной, где рыбаки нашли мешок с 52 отрубленными человеческими кистями рук.
По предварительной версии, находка может быть «биологическим архивом». Так криминалисты называют фрагменты неопознанных тел. Данные умерших вносят в базу на случай, если родные все же найдутся. Но после этой процедуры все останки по правилам подлежат утилизации: «биологический архив» кремируют, а прах увозят на городское кладбище. А здесь фрагменты тел попросту выкинули в реку.
Конечно, после жуткой находки возникло множество догадок. Кто-то предположил, что это пособия для изучения анатомии в медицинском вузе, но их обычно не бывает так много. Другой вариант: это медицинские отходы. Но действительно ли хирургами было ампутировано столько кистей без явных повреждений? Кроме того, больницы также должны утилизировать подобные отходы.
Есть ли в этой истории криминальный подтекст, сейчас выясняют сотрудники СК. Они уже начали проверку по факту находки.
Кстати, среди версий, которые появились у местных жителей, есть и совсем невероятные, например, что это руки взяточников и воров, которые принято было отрубать в соседнем Китае. Но подобные наказания там давно отменили, так что, скорее всего, идея вот так избавиться от фрагментов тел пришла в голову кому-то, кто отвечал за утилизацию. Впрочем, это не объясняет, почему в мешке были только кисти рук. Это предстоит установить следователям.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Ракитского.
По предварительной версии, находка может быть «биологическим архивом». Так криминалисты называют фрагменты неопознанных тел. Данные умерших вносят в базу на случай, если родные все же найдутся. Но после этой процедуры все останки по правилам подлежат утилизации: «биологический архив» кремируют, а прах увозят на городское кладбище. А здесь фрагменты тел попросту выкинули в реку.
Конечно, после жуткой находки возникло множество догадок. Кто-то предположил, что это пособия для изучения анатомии в медицинском вузе, но их обычно не бывает так много. Другой вариант: это медицинские отходы. Но действительно ли хирургами было ампутировано столько кистей без явных повреждений? Кроме того, больницы также должны утилизировать подобные отходы.
Есть ли в этой истории криминальный подтекст, сейчас выясняют сотрудники СК. Они уже начали проверку по факту находки.
Кстати, среди версий, которые появились у местных жителей, есть и совсем невероятные, например, что это руки взяточников и воров, которые принято было отрубать в соседнем Китае. Но подобные наказания там давно отменили, так что, скорее всего, идея вот так избавиться от фрагментов тел пришла в голову кому-то, кто отвечал за утилизацию. Впрочем, это не объясняет, почему в мешке были только кисти рук. Это предстоит установить следователям.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Ракитского.
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