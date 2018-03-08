СК: найденные в Хабаровске кисти рук не имеют криминального происхождения

Найденные в мешке кисти рук в Хабаровске не имеют криминального происхождения, следователи начали проверку.
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Ранее сообщалось, что в одной из проток реки Амур был обнаружен мешок с 26 парами отрубленных человеческих кистей рук. Источник в силовых структурах сообщал, что никакого криминала в находке нет. По его информации, сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отрубленные кисти оказались в реке. Это подтвердили и в Следственном комитете.
Из сообщения СК: «Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего».
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за утилизацию подобных биологических объектов.
Кисти отрубают в морге у неопознанных тел, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.
Из сообщения СК: «Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего».
Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за утилизацию подобных биологических объектов.
Кисти отрубают в морге у неопознанных тел, чтобы снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.
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