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    Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Смирнов Владимир
    Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

    Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

    Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой
  • Фото: РИА Новости © 2018, Смирнов Владимир

    • Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпийских игр в карьере. Она одержала победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейской Пхёнчхане.

    Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды. Она допустила два промаха на четырех огневых рубежах.

    Серебро в гонке досталось еще одной россиянке — Екатерине Румянцевой. Ее результат — 39 минут и 00,6 секунды. Эта медаль в карьере Румянцевой тоже не первая. Она трехкратная чемпионка Пхёнчхана.

    Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак (41 минута и 20,7 секунды).

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