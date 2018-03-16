Биатлонистка Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпийских игр в карьере. Она одержала победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейской Пхёнчхане.
Миленина финишировала с результатом 38 минут и 56,8 секунды. Она допустила два промаха на четырех огневых рубежах.
Серебро в гонке досталось еще одной россиянке — Екатерине Румянцевой. Ее результат — 39 минут и 00,6 секунды. Эта медаль в карьере Румянцевой тоже не первая. Она трехкратная чемпионка Пхёнчхана.
Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак (41 минута и 20,7 секунды).
Серебро в гонке досталось еще одной россиянке — Екатерине Румянцевой. Ее результат — 39 минут и 00,6 секунды. Эта медаль в карьере Румянцевой тоже не первая. Она трехкратная чемпионка Пхёнчхана.
Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак (41 минута и 20,7 секунды).
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