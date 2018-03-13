Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

В индивидуальной гонке на 10 км в «стоя» российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото в Пхёнчхане.
Румянцева преодолела дистанцию за 34 минуты 10 секунд, допустив один промах. Серебро у еще одной россиянки Анны Милениной. Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко.
В Пхёнчхане эти спортсменки также занимали места на пьедестале в аналогичном порядке по итогам забегов на 6 км и 15 км.
Ранее сообщалось, что в спринте на 10 километров «сидя» второе и третье места на пьедестале завоевали российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева.
Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Игры завершатся 18 марта.
В Пхёнчхане эти спортсменки также занимали места на пьедестале в аналогичном порядке по итогам забегов на 6 км и 15 км.
Ранее сообщалось, что в спринте на 10 километров «сидя» второе и третье места на пьедестале завоевали российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева.
Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Игры завершатся 18 марта.
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