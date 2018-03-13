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    Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде. Паралимпиада, Южная Корея, биатлон, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

    Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

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    Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

    Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

    Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде
    • Фото: Associated Press © 2018, Lee Jin-man

      • В индивидуальной гонке на 10 км в «стоя» российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото в Пхёнчхане.

      Румянцева преодолела дистанцию за 34 минуты 10 секунд, допустив один промах. Серебро у еще одной россиянки Анны Милениной. Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко.

      В Пхёнчхане эти спортсменки также занимали места на пьедестале в аналогичном порядке по итогам забегов на 6 км и 15 км.

      Ранее сообщалось, что в спринте на 10 километров «сидя» второе и третье места на пьедестале завоевали российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева.

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      Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Игры завершатся 18 марта.

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