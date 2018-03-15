Трое отравившихся снотворным петербургских семиклассников остаются в реанимации

Врачи выясняют, каким лекарством отравились ученики
97-й школы Выборгского района. Всего в результате «дегустации» в больнице оказались 18 человек.
Ученики младших классов, выходя из школы после уроков, не сразу бегут домой. Не понимают, откуда во дворе много скорых. Одна за другой машины кого-то куда-то увозят. Куда, пытаются понять и родители, которых вызвали сразу после ЧП.
Родителям рассказывают подробнее, что это отравление. Ученики 7-го «Б» класса на уроках поочередно стали жаловаться на плохое самочувствие. Симптомы у всех одни: тошнота, головокружения. Некоторых госпитализировали даже без сознания. А кто мог, рассказывал взрослым, что утром их одноклассница угостила чем-то вроде таблеток, витаминок или конфеток.
Наталья Никишина, заместитель главы администрации Выборгского района: «Она сама не принимала. Она находится в нормальном состоянии. Девочка из хорошей полной семьи. Не доставляла никаких проблем в обучении».
В итоге на спецтранспорте из школы отправились 18 человек. Большая часть в больницу имени Филатова, а одна ученица — на серьезный разговор в полицию.
К моменту отъезда последней машины скорой помощи от школы становиться известно, что эти таблетки — сильнодействующее успокоительное вещество, которое можно приобрести только по рецепту врача. Но где их нашла семиклассница? Этим вопросом задаются правоохранительные органы.
Еще через час руководство школы вздохнуло относительно спокойно. Угрозы жизни детей нет, а препараты — не наркотики. Следователям девочка сообщила, что нашла сверток с медикаментами на улице, принесла его в школу и предложила друзьям. По одной из версий, — феназепам.
Головная боль, тошнота, нарушения координации движения и иногда галлюцинации — основные его побочные действия. Особенно если принимать не по рецепту и сразу много таблеток.
Людмила Исанкина, главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова: «Мы не можем утверждать, каким конкретно препаратом произошло отравление. Мы можем говорить, что клиника отравления препаратами-нейролептиками есть. Анализы отправлены на лабораторные исследования».
Этот инцидент удивил не только старшеклассников, директора школы, но и всех в образовательных кругах Петербурга. Впервые в учебном заведении города произошло массовое отравление таблетками. Медики сообщили, что пострадавшие будут под их наблюдением до утра, после чего большую часть отпустят под наблюдение уже родителей.
Родителям рассказывают подробнее, что это отравление. Ученики 7-го «Б» класса на уроках поочередно стали жаловаться на плохое самочувствие. Симптомы у всех одни: тошнота, головокружения. Некоторых госпитализировали даже без сознания. А кто мог, рассказывал взрослым, что утром их одноклассница угостила чем-то вроде таблеток, витаминок или конфеток.
Наталья Никишина, заместитель главы администрации Выборгского района: «Она сама не принимала. Она находится в нормальном состоянии. Девочка из хорошей полной семьи. Не доставляла никаких проблем в обучении».
В итоге на спецтранспорте из школы отправились 18 человек. Большая часть в больницу имени Филатова, а одна ученица — на серьезный разговор в полицию.
К моменту отъезда последней машины скорой помощи от школы становиться известно, что эти таблетки — сильнодействующее успокоительное вещество, которое можно приобрести только по рецепту врача. Но где их нашла семиклассница? Этим вопросом задаются правоохранительные органы.
Еще через час руководство школы вздохнуло относительно спокойно. Угрозы жизни детей нет, а препараты — не наркотики. Следователям девочка сообщила, что нашла сверток с медикаментами на улице, принесла его в школу и предложила друзьям. По одной из версий, — феназепам.
Головная боль, тошнота, нарушения координации движения и иногда галлюцинации — основные его побочные действия. Особенно если принимать не по рецепту и сразу много таблеток.
Людмила Исанкина, главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова: «Мы не можем утверждать, каким конкретно препаратом произошло отравление. Мы можем говорить, что клиника отравления препаратами-нейролептиками есть. Анализы отправлены на лабораторные исследования».
Этот инцидент удивил не только старшеклассников, директора школы, но и всех в образовательных кругах Петербурга. Впервые в учебном заведении города произошло массовое отравление таблетками. Медики сообщили, что пострадавшие будут под их наблюдением до утра, после чего большую часть отпустят под наблюдение уже родителей.
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