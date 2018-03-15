Питерские школьники наелись успокоительных

Стала известна предварительная причина массового отравления в школе №97 в Выборгском районе.
На Дрезденской улице, 19 продолжают работать полицейские, спасатели и врачи. В 5-ю детскую больницу имени Филатова доставили 17 человек. Известно, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Все они в реанимации.
По словам очевидцев, некоторых учеников из здания выносили на руках. По предварительной информации, воспитанники школы отравились таблетками. Возможно, сильнодействующим успокоительным, которое в школу принесла семиклассница.
Также известно, что ученица, которая принесла в школу препарат, покинула здание в сопровождении полиции. Сами таблетки направлены на экспертизу. Проверку по факту ЧП проводят в МВД и Следственном комитете.
По словам очевидцев, некоторых учеников из здания выносили на руках. По предварительной информации, воспитанники школы отравились таблетками. Возможно, сильнодействующим успокоительным, которое в школу принесла семиклассница.
Также известно, что ученица, которая принесла в школу препарат, покинула здание в сопровождении полиции. Сами таблетки направлены на экспертизу. Проверку по факту ЧП проводят в МВД и Следственном комитете.
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