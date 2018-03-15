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    В петербургской школе подростки отравились таблетками

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    В петербургской школе подростки отравились таблетками

    В петербургской школе подростки отравились таблетками

    На Дрезденской улице, 19 в школе №97 массовое отравление учеников.

    Как сообщает «Фонтанка», трое учеников госпитализированы, еще по меньшей мере у десятерых — рвота. Плохо стало ученикам 7–8-го классов.

    Как рассказали ТАСС в комитете по образованию, семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила одноклассников. Сейчас известно о 14 пострадавших. Со школьниками, которые отравления не получили, работают психологи.

    Из здания школы к скорым ребят выносили на руках. Шестеро госпитализированы в 5-ю детскую городскую больницу на Бухарестской улице.

    Неустановленные таблетки изъяты и отправлены на экспертизу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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