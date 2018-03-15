Путин пошутил про польские яблоки

Президент РФ Владимир Путин пошутил над молодым предпринимателем, занимающимся производством яблочных чипсов.
Как сообщает РИА Новости, Путин пообщался с предпринимателем на форуме «Россия — страна возможностей». Начинающий бизнесмен рассказал президенту, что наладил весьма успешный бизнес по производству яблочных чипсов. И этим продуктом, по его словам, заинтересовались крупные торговые сети.
Путин в шутку поинтересовался: «Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?».
Предприниматель рассказал, что яблоки закупаются на оптовой базе, но они — российские. По его словам, для производства чипсов подходит определенный сорт, который выращивается в нашей стране.
Путин в шутку поинтересовался: «Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?».
Предприниматель рассказал, что яблоки закупаются на оптовой базе, но они — российские. По его словам, для производства чипсов подходит определенный сорт, который выращивается в нашей стране.
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