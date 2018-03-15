Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  

    Путин пошутил про польские яблоки

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин пошутил про польские яблоки

    Путин пошутил про польские яблоки

    Путин пошутил про польские яблоки
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Президент РФ Владимир Путин пошутил над молодым предпринимателем, занимающимся производством яблочных чипсов.

    Как сообщает РИА Новости, Путин пообщался с предпринимателем на форуме «Россия — страна возможностей». Начинающий бизнесмен рассказал президенту, что наладил весьма успешный бизнес по производству яблочных чипсов. И этим продуктом, по его словам, заинтересовались крупные торговые сети.

    Путин в шутку поинтересовался: «Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?».

    Предприниматель рассказал, что яблоки закупаются на оптовой базе, но они — российские. По его словам, для производства чипсов подходит определенный сорт, который выращивается в нашей стране.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru