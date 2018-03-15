Повеет Арктикой: москвичей предупредили о по-зимнему морозных выходных

Ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидаются
по-зимнему холодными. Морозы в регион вернутся уже в пятницу, 16 марта.
По информации Гидрометцентра России, «в выходные будет по-февральски холодно, значения среднесуточной температуры окажутся ниже нормы почти на 10 градусов».
В пятницу с северными ветрами в Москву будет поступать холодный воздух из Арктики. Ночью ожидается до минус 10–12 градусов, днем — не выше минус 9 в Москве и минус 12 по области. Прогнозируется также небольшой снег, сохранятся условия для сильной гололедицы.
В субботу температура опустится еще ниже — до минус 17–19 в Москве и минус 17–22 — по области. Ночь на воскресенье ожидается такой же холодной, а днем воздух «прогреется» до минус 9–7.
Плюсовая температура вернется в Московский регион не ранее вторника, 20 марта.
Из-за холодной погоды в московских парках продлили ледовый сезон.
В пятницу с северными ветрами в Москву будет поступать холодный воздух из Арктики. Ночью ожидается до минус 10–12 градусов, днем — не выше минус 9 в Москве и минус 12 по области. Прогнозируется также небольшой снег, сохранятся условия для сильной гололедицы.
В субботу температура опустится еще ниже — до минус 17–19 в Москве и минус 17–22 — по области. Ночь на воскресенье ожидается такой же холодной, а днем воздух «прогреется» до минус 9–7.
Плюсовая температура вернется в Московский регион не ранее вторника, 20 марта.
Из-за холодной погоды в московских парках продлили ледовый сезон.
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