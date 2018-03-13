Зима продолжается: в Москве продлили работу катков

Ледовый сезон в парках Москвы
из-за холодной погоды продлится еще как минимум на неделю.
Закрыть зимний сезон в московских парках планировалось 11 марта, однако катки в большинстве из них продолжат работать до тех пор, пока будет позволять погода. Речь идет о катках в 19 парках, подведомственных департаменту культуры Москвы.
Так, каток в Бабушкинском парке будет открыт до воскресенья, 18 марта, а в последний день работы посетить его можно бесплатно. До 18 марта будет работать также каток с естественным льдом в парке «Красная Пресня». А катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока будет позволять погода.
Однако катки в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и в сквере в Олонецком проезде уже закрыты.
За зиму московские катки посетили более 2 миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее.
Тем временем синоптики предупреждают, что первые оттепели в столичном регионе на этой неделе сменятся арктическими морозами.
Так, каток в Бабушкинском парке будет открыт до воскресенья, 18 марта, а в последний день работы посетить его можно бесплатно. До 18 марта будет работать также каток с естественным льдом в парке «Красная Пресня». А катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока будет позволять погода.
Однако катки в Парке Горького, саду «Эрмитаж» и в сквере в Олонецком проезде уже закрыты.
За зиму московские катки посетили более 2 миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее.
Тем временем синоптики предупреждают, что первые оттепели в столичном регионе на этой неделе сменятся арктическими морозами.
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