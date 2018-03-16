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    Чужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам. выборы, президент РФ, расследование, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам

    Чужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам

    22 комментария
    Чужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам

    Чужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам

    Чужой «Голос»: как за границей готовят «наблюдателей» к российским выборам

      До президентских выборов остается всего два дня. Подготовка идет полным ходом. Эксперты уверены, что на этих выборах стоит ожидать провокаций от организаций, скрыто финансируемых из-за рубежа.

      Процедуру голосования ЦИК сделал максимально удобной и прозрачной. На это направлено множество нововведений. В частности, были отменены открепительные удостоверения — теперь можно выбрать любой избирательный участок.

      Итоговые протоколы для надежности снабдят защитным QR-кодом. Везде, где есть техническая возможность, установлены видеокамеры. Наблюдать онлайн за ходом голосования может любой желающий. Кроме того, за прозрачностью будут следить и около 100 тысяч наблюдателей, которым упростили доступ на участки. В общем, сделано все возможное, чтобы избежать нарушений.

      Будут следить за выборами и якобы независимые наблюдатели «Голоса». Это движение наблюдает за российскими выборами 18 лет, дотошно инспектируя каждую мелочь. Удивительно, но накануне главных выборов, движение, которое не упускает случая громко заявить о малейших нарушениях, не направило на участки ни одного своего официального представителя.

      Однако подготовку «Голос» ведет. И весьма бурно. Дело в том, что следить за выборами «Голос» собирается дистанционно. Для этого привлекут более 7000 волонтеров. Они будут отслеживать онлайн-трансляции с избирательных участков. По сути, это те же наблюдатели, но без официального статуса. В чем замысел? В этом случае так называемые активисты смогут сливать в Интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств.

      Неких «диверсий», уверены эксперты, стоит ожидать и на самих выборах.

      Шпионские игры и тайные финансовые схемы. Что скрывают руководители «Голоса»? Как независимые наблюдатели пытаются обойти закон об иностранных агентах? И какой сценарий они готовят сразу после оглашения результатов выборов? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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