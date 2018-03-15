Роскомнадзор вычислил сотни страниц сайтов с рекламой поддельных билетов на ЧМ-2018

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 858 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и поддельных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов — с 822 — противоправная информация удалена.
Доступ к восьми интернет-страницам, информация с которых не удалена, уже ограничен. Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов, а также провайдерам хостинга, на сегодняшний день еще не истек.
В конце января Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за незаконную продажу или подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
На текущем этапе купить билеты на матчи ЧМ можно в порядке живой очереди на сайте FIFA.
Доступ к восьми интернет-страницам, информация с которых не удалена, уже ограничен. Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 28 сайтов, а также провайдерам хостинга, на сегодняшний день еще не истек.
В конце января Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за незаконную продажу или подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
На текущем этапе купить билеты на матчи ЧМ можно в порядке живой очереди на сайте FIFA.
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