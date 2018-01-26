Госдума приняла закон о штрафах за махинации с билетами на ЧМ-2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах до 1,5 млн рублей за незаконную продажу или подделку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
За незаконную реализацию билетов частным лицам грозит штраф в размере
20–25-кратной стоимости билета, но при этом не менее 50 тыс. рублей. Чиновники за это нарушение заплатят в 25–30 раз больше, чем стоит билет, а юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей и приостановка деятельности.
Подделка билетов на матчи будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 70 тысяч рублей для частных лиц и от 150 тысяч до 200 тысяч рублей — для чиновников. Предпринимателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 1,5 млн рублей.
Подделка билетов на матчи будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 70 тысяч рублей для частных лиц и от 150 тысяч до 200 тысяч рублей — для чиновников. Предпринимателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей, юрлицам — до 1,5 млн рублей.
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