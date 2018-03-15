На Москву обрушился мощный снегопад

Снегопады снова пришли в столичный регион.
Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили пересесть на общественный транспорт.
В течение всего дня, 15 марта, в Москве и области ожидается снежная погода с метелью и гололедицей, к вечеру похолодает, температура понизится до 7–10 градусов мороза.
Также во второй половине дня усилится ветер — до 18 метров в секунду. В погодном центре «Фобос» объяснили, что регион находится под влиянием атмосферного фронта.
Из сообщения синоптиков: «Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого мощной грядой облаков, интенсивными зарядами снега и началом к сходу дня вторжения арктического холода».
В связи со снегопадом и гололедицей московские власти попросили водителей пересесть на городской транспорт.
В 08:30 загруженность на дорогах Москвы оценивается в 7 баллов. Непростая ситуация сложилась на Дмитровском шоссе. Там перевернулась фура. А накануне в ГИБДД сообщили, что на скользких дорогах Москвы только за сутки произошло более 700 ДТП.
Также во второй половине дня усилится ветер — до 18 метров в секунду. В погодном центре «Фобос» объяснили, что регион находится под влиянием атмосферного фронта.
Из сообщения синоптиков: «Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого мощной грядой облаков, интенсивными зарядами снега и началом к сходу дня вторжения арктического холода».
В связи со снегопадом и гололедицей московские власти попросили водителей пересесть на городской транспорт.
#ЦОДД сообщает, что сейчас в городе 2 балла.Мы заботимся о Вашей безопасности, и не советуем сегодня садиться за руль. Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 15 марта 2018 г.
В 08:30 загруженность на дорогах Москвы оценивается в 7 баллов. Непростая ситуация сложилась на Дмитровском шоссе. Там перевернулась фура. А накануне в ГИБДД сообщили, что на скользких дорогах Москвы только за сутки произошло более 700 ДТП.
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