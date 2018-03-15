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    На Москву обрушился мощный снегопад

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    На Москву обрушился мощный снегопад

    На Москву обрушился мощный снегопад

    На Москву обрушился мощный снегопад
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Снегопады снова пришли в столичный регион. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили пересесть на общественный транспорт.

    В течение всего дня, 15 марта, в Москве и области ожидается снежная погода с метелью и гололедицей, к вечеру похолодает, температура понизится до 7–10 градусов мороза.

    Также во второй половине дня усилится ветер — до 18 метров в секунду. В погодном центре «Фобос» объяснили, что регион находится под влиянием атмосферного фронта.

    Из сообщения синоптиков: «Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого мощной грядой облаков, интенсивными зарядами снега и началом к сходу дня вторжения арктического холода».

    В связи со снегопадом и гололедицей московские власти попросили водителей пересесть на городской транспорт.




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