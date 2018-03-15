На Москву обрушился мощный снегопад

#ЦОДД сообщает, что сейчас в городе 2 балла.Мы заботимся о Вашей безопасности, и не советуем сегодня садиться за руль. Помните, что на скользкой дороге риск аварий повышается. Настоятельно рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до работы #Москва