Скользкие улицы: в Москве за минувшие сутки произошло более 700 ДТП

В
пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что за прошедшие сутки произошло более 700 ДТП.
Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о ледяном дожде и гололеде в столице. Спасатели предупредили о возможных затруднениях на дорогах и увеличении числа ДТП.
В свою очередь в ГИБДД сообщили, что за минувшие сутки в столице произошло более 700 ДТП, в 20 авариях пострадали люди, передает ТАСС.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «За прошедшие сутки произошло 716 ДТП с материальным ущербом».
В свою очередь в ГИБДД сообщили, что за минувшие сутки в столице произошло более 700 ДТП, в 20 авариях пострадали люди, передает ТАСС.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «За прошедшие сутки произошло 716 ДТП с материальным ущербом».
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