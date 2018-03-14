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    Скользкие улицы: в Москве за минувшие сутки произошло более 700 ДТП

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    Скользкие улицы: в Москве за минувшие сутки произошло более 700 ДТП

    Скользкие улицы: в Москве за минувшие сутки произошло более 700 ДТП

    В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что за прошедшие сутки произошло более 700 ДТП.

    Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о ледяном дожде и гололеде в столице. Спасатели предупредили о возможных затруднениях на дорогах и увеличении числа ДТП.

    В свою очередь в ГИБДД сообщили, что за минувшие сутки в столице произошло более 700 ДТП, в 20 авариях пострадали люди, передает ТАСС.

    Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «За прошедшие сутки произошло 716 ДТП с материальным ущербом».

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