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    Пилоты разбившегося во Флориде истребителя погибли

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    • Фото: @ABCWorldNews /twitter.com
    Пилоты разбившегося во Флориде истребителя погибли

    Пилоты разбившегося во Флориде истребителя погибли

    Пилоты разбившегося во Флориде истребителя погибли
  • Фото: @ABCWorldNews /twitter.com

    • Оба пилота истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet, потерпевшего крушение у побережья Флориды, погибли. Об этом сообщили в авиационном подразделении ВМС США.

    Из сообщения ВМС США: «С сожалением вынуждены сообщить, что оба летчика признаны погибшими».

    Катастрофа произошла неподалеку от города Ки-Уэст на архипелаге Флорида-Кис. Причины крушения не называются.

    Потерпевший крушение истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, базирующейся на базе в Вирджинии. Ее боевые самолеты ранее наносили удары по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство».

    Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Он до сих пор остается основным боевым самолетом ВМС США.

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