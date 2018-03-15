Пилоты разбившегося во Флориде истребителя погибли

Оба пилота
истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet, потерпевшего крушение у побережья Флориды, погибли. Об этом сообщили в авиационном подразделении ВМС США.
Из сообщения ВМС США: «С сожалением вынуждены сообщить, что оба летчика признаны погибшими».
Катастрофа произошла неподалеку от города Ки-Уэст на архипелаге Флорида-Кис. Причины крушения не называются.
Потерпевший крушение истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, базирующейся на базе в Вирджинии. Ее боевые самолеты ранее наносили удары по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Он до сих пор остается основным боевым самолетом ВМС США.
Катастрофа произошла неподалеку от города Ки-Уэст на архипелаге Флорида-Кис. Причины крушения не называются.
Потерпевший крушение истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, базирующейся на базе в Вирджинии. Ее боевые самолеты ранее наносили удары по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство».
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Он до сих пор остается основным боевым самолетом ВМС США.
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