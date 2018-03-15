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    Американский истребитель разбился у побережья Флориды

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    Американский истребитель разбился у побережья Флориды

    Американский истребитель разбился у побережья Флориды

    Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС США рухнул у побережья штата Флорида. Начата поисково-спасательная операция.

    По информации телекомпании Fox News, пилоту и штурману самолета удалось катапультироваться. Причины катастрофы не сообщаются.

    Отмечается, что потерпевший крушение истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, базирующейся на базе в Вирджинии. Ее боевые самолеты ранее наносили удары по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство».

    Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Он до сих пор остается основным боевым самолетом ВМС США.

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