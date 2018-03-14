Как в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа

В США сейчас бурно обсуждают кадровые перемены в администрации Трампа. Критики президента предсказывают, что с приходом Майка Помпео на пост госсекретаря внешняя политика страны станет более жесткой и Вашингтон будет разговаривать с остальным миром исключительно с позиции силы. За пределами США решение Трампа вызвало настороженность.
Глава японского МИД Таро Коно прямо заявил, что разочарован потерей такого надежного партнера как Тиллерсон. Бывший премьер Италии Энрико Летта написал в Twitter: «Трамп пугает меня все больше и больше». А правозащитников в США испугала предложенная Трампом кандидатура на пост главы ЦРУ в лице Джины Хаспел.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, с жесткой критикой назначения Хаспел выступили и американские СМИ. Например, статья в бумажной версии газеты The New York Times вышла с заголовком: «Номинант на пост директора ЦРУ управляла секретной тюрьмой». В то время как на сайте издания заголовок был гораздо жестче: «Пыточник возглавит ЦРУ».
Подробнее — в видеоматериале.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, с жесткой критикой назначения Хаспел выступили и американские СМИ. Например, статья в бумажной версии газеты The New York Times вышла с заголовком: «Номинант на пост директора ЦРУ управляла секретной тюрьмой». В то время как на сайте издания заголовок был гораздо жестче: «Пыточник возглавит ЦРУ».
Подробнее — в видеоматериале.
Комментарии