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    Как в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа. Госдепартамент США, Италия, назначения и отставки, СМИ, США, ЦРУ, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа

    Как в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа

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    Как в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа

    Как в США и мире отреагировали на перестановки в администрации Трампа

      В США сейчас бурно обсуждают кадровые перемены в администрации Трампа. Критики президента предсказывают, что с приходом Майка Помпео на пост госсекретаря внешняя политика страны станет более жесткой и Вашингтон будет разговаривать с остальным миром исключительно с позиции силы. За пределами США решение Трампа вызвало настороженность.

      Глава японского МИД Таро Коно прямо заявил, что разочарован потерей такого надежного партнера как Тиллерсон. Бывший премьер Италии Энрико Летта написал в Twitter: «Трамп пугает меня все больше и больше». А правозащитников в США испугала предложенная Трампом кандидатура на пост главы ЦРУ в лице Джины Хаспел.

      Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, с жесткой критикой назначения Хаспел выступили и американские СМИ. Например, статья в бумажной версии газеты The New York Times вышла с заголовком: «Номинант на пост директора ЦРУ управляла секретной тюрьмой». В то время как на сайте издания заголовок был гораздо жестче: «Пыточник возглавит ЦРУ».

      Подробнее — в видеоматериале.

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