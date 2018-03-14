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    Владимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя. Крым, Путин, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя

    Владимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя

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    Владимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя

    Владимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя

    Владимир Путин побывал в новом терминале аэропорта Симферополя

      Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят досрочно, уже к летнему сезону. Сегодня результат двухлетней работы в Керченском проливе обсудил со строителями Владимир Путин — он проехал по готовому участку и далее прошел пешком по арочному пролету в сторону Крыма. Президент побывал и в новом терминале международного аэропорта Симферополя. Он также практически готов к открытию и уже в мае примет первых туристов.

      Владимир Путин осмотрел новый терминал симферопольского аэропорта. Начало курортного сезона не за горами. Строители пригласили главу государства прилететь в Крым в мае на открытие Крымского моста. Путин ответил: «Постараюсь приехать».

      В ходе посещения аэропорта Путину рассказали, что строительство нового терминала заняло всего 22 месяца. Объект выполнили в форме морской волны. Президент поинтересовался, достаточно ли будет нового терминала, чтобы обеспечить потребности увеличившегося пассажиропотока в Крым. Он получил утвердительный ответ.

      После осмотра воздушной гавани Путин оставил запись в книге почетных гостей: «Поздравляю с окончанием строительства. Спасибо!», передает РИА Новости.

      Подробности — в видеоматериале.
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