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    Google запретит любую рекламу криптовалют. Google, Интернет, криптовалюты, реклама, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВGoogle запретит любую рекламу криптовалют

    Google запретит любую рекламу криптовалют

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    Google запретит любую рекламу криптовалют

    Google запретит любую рекламу криптовалют

      Компания Google запретит рекламу криптовалют и всего, что с ними связано, в том числе ICO, криптокошельки, обмен криптовалют, советы по торговле. Произойти это должно уже в июне.

      В компании говорят, что усиливают борьбу с продажей наиболее рискованных финансовых инструментов. По словам представителей Google, они не могут предсказать будущее рынка криптовалют, но хотят подойти к этой сфере с особой осторожностью, поскольку видят в ней достаточно вреда.

      Ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой. В Google пообещали предотвратить подобные махинации.

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