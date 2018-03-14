Google запретит любую рекламу криптовалют

Компания Google запретит рекламу криптовалют и всего, что с ними связано, в том числе ICO, криптокошельки, обмен криптовалют, советы по торговле. Произойти это должно уже в июне.
В компании говорят, что усиливают борьбу с продажей наиболее рискованных финансовых инструментов. По словам представителей Google, они не могут предсказать будущее рынка криптовалют, но хотят подойти к этой сфере с особой осторожностью, поскольку видят в ней достаточно вреда.
Ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой. В Google пообещали предотвратить подобные махинации.
Ранее подобный запрет уже заработал в Facebook, но нашлись лазейки, благодаря которой можно избежать блокировки рекламы. Например, писать слово «биткоин» с ошибкой. В Google пообещали предотвратить подобные махинации.
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