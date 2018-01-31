Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют

Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют.

572 Facebook

Instagram

Интернет

криптовалюты

реклама

соцсети

По новой стратегии соцсети, на ее страницах запрещается рекламировать любые финансовые продукты и сервисы, которые могут вводить людей в заблуждение. Именно такой посчитали криптовалюту и все связанные с ней операции.



В компании добавляют, что они не смогут отслеживать каждое подобное объявление, а потому призывают пользователей сигнализировать им, если те увидят сообщения вроде: «Купи токены с 15-процентной скидкой!».



В Facebook добавили, что изменения коснутся и других сервисов компании, в том числе и Instagram.