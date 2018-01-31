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    Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют. Facebook, Instagram, Интернет, криптовалюты, реклама, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFacebook будет удалять любую рекламу криптовалют

    Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют

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    Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют

    Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют

    Facebook будет удалять любую рекламу криптовалют

      Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют.

      По новой стратегии соцсети, на ее страницах запрещается рекламировать любые финансовые продукты и сервисы, которые могут вводить людей в заблуждение. Именно такой посчитали криптовалюту и все связанные с ней операции.

      В компании добавляют, что они не смогут отслеживать каждое подобное объявление, а потому призывают пользователей сигнализировать им, если те увидят сообщения вроде: «Купи токены с 15-процентной скидкой!».

      В Facebook добавили, что изменения коснутся и других сервисов компании, в том числе и Instagram.

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