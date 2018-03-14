Во Львове устроили взрыв на польском кладбище

На Лычаковском кладбище Львова минувшей ночью взорвали гранату. Как сообщается на сайте львовского горсовета, взрыв прогремел возле польского мемориала орлят.
Михаил Нагай, директор музея «Лычаковское кладбище»: «Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал».
Памятник львовским орлятам представляет собой часовню, рядом с которой расположены захоронения.
Львовскими орлятами называют польских ополченцев (среди них были подростки), которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов. В Польше их считают национальными героями.
Польско-украинские отношения переживают сейчас не лучший период. Они, в частности, осложняются принятым в Польше антибандеровским законом, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Переговоры вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко, прошедшие в середине февраля, лишь подтвердили нарастающую напряженность между странами из-за исторических вопросов.
Памятник львовским орлятам представляет собой часовню, рядом с которой расположены захоронения.
Львовскими орлятами называют польских ополченцев (среди них были подростки), которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов. В Польше их считают национальными героями.
Польско-украинские отношения переживают сейчас не лучший период. Они, в частности, осложняются принятым в Польше антибандеровским законом, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Переговоры вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко, прошедшие в середине февраля, лишь подтвердили нарастающую напряженность между странами из-за исторических вопросов.
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