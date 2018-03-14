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    Во Львове устроили взрыв на польском кладбище

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    • Фото: Igor Zinkevych / facebook.com
    Во Львове устроили взрыв на польском кладбище

    Во Львове устроили взрыв на польском кладбище

    Во Львове устроили взрыв на польском кладбище
  • Фото: Igor Zinkevych / facebook.com

    • На Лычаковском кладбище Львова минувшей ночью взорвали гранату. Как сообщается на сайте львовского горсовета, взрыв прогремел возле польского мемориала орлят.

    Михаил Нагай, директор музея «Лычаковское кладбище»: «Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал».

    Памятник львовским орлятам представляет собой часовню, рядом с которой расположены захоронения.

    Львовскими орлятами называют польских ополченцев (среди них были подростки), которые помешали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить Львов. В Польше их считают национальными героями.

    Польско-украинские отношения переживают сейчас не лучший период. Они, в частности, осложняются принятым в Польше антибандеровским законом, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

    Переговоры вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко, прошедшие в середине февраля, лишь подтвердили нарастающую напряженность между странами из-за исторических вопросов.

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