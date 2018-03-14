Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео

В соцсетях бурно обсуждают видео разборок между сотрудниками супермаркета «Пятерочка» и агрессивным мужчиной.
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Пресс-Хата», мужчина взял продукты в магазине и не оплатил их. Сотрудник магазина вышел вслед за ним на улицу и потребовал вернуть товар на место. Однако мужчина делать это наотрез отказался.
Разговор проходил на повышенных тонах и с нецензурной руганью. В дело пытались вмешаться женщины, сотрудницы магазина. Началась потасовка, во время которой агрессивный мужчина получил удар электрошокером.
Разговор проходил на повышенных тонах и с нецензурной руганью. В дело пытались вмешаться женщины, сотрудницы магазина. Началась потасовка, во время которой агрессивный мужчина получил удар электрошокером.
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