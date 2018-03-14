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    Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео. магазины, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео

    Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео

    3 комментария
    • Фото: Пресс-Хата / TELEGRAM
    Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео

    Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео

    Сотрудник «Пятерочки» проучил шокером наглого вора: видео
    • Фото: Пресс-Хата / TELEGRAM

      • В соцсетях бурно обсуждают видео разборок между сотрудниками супермаркета «Пятерочка» и агрессивным мужчиной.

      Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале «Пресс-Хата», мужчина взял продукты в магазине и не оплатил их. Сотрудник магазина вышел вслед за ним на улицу и потребовал вернуть товар на место. Однако мужчина делать это наотрез отказался.

      Разговор проходил на повышенных тонах и с нецензурной руганью. В дело пытались вмешаться женщины, сотрудницы магазина. Началась потасовка, во время которой агрессивный мужчина получил удар электрошокером.

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