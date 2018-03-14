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    Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

    Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

    Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • В южнокорейском Пхёнчхане, где проходят Паралимпийские игры, россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте среди сидячих спортсменок.

    Победительницей стала американка Оксана Мастерс. Серебро взяла немка Андреа Эскау.

    Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте.

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