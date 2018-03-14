Российская лыжница Зайнуллина завоевала бронзу в спринте на Паралимпиаде

В южнокорейском Пхёнчхане, где проходят Паралимпийские игры, россиянка Марта Зайнуллина стала бронзовым призером в лыжном спринте среди сидячих спортсменок.
Победительницей стала американка Оксана Мастерс. Серебро взяла немка Андреа Эскау.
Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте.
Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль стала второй на Паралимпиаде. Во вторник она завоевала серебро в биатлонной гонке на 10 км. На Играх в Сочи она также стала бронзовым призером в лыжном спринте.
Комментарии