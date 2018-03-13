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    Зайнуллина и Гуляева завоевали серебро и бронзу Паралимпиады

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    • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
    Зайнуллина и Гуляева завоевали серебро и бронзу Паралимпиады

    Зайнуллина и Гуляева завоевали серебро и бронзу Паралимпиады

    Зайнуллина и Гуляева завоевали серебро и бронзу Паралимпиады
  • Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

    • В спринте на 10 километров «сидя» российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева завоевали второе и третье места на пьедестале.

    Российская биатлонистка Марта Зайнуллина в биатлонной гонке на 10 километров на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане завоевала серебряную награду. С одним промахом на четырех огневых рубежах она уступила 1 минуту 15,5 секунды победительнице гонки, немке Андреа Эскау, которая также допустила один промах и финишировала с результатом 42 минуты 36,6 секунды.

    Бронзовую награду завоевала Ирина Гуляева, отставшая от победительницы на 1 минуту 48,9 секунды (5 промахов).

    Наталья Кочерова заняла 6 место, Надежда Федорова — 7, Акжана Абдикаримова финишировала десятой.

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    Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Игры завершатся 18 марта.

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