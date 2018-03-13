Зайнуллина и Гуляева завоевали серебро и бронзу Паралимпиады

смотреть Золото, серебро и бронза: российские лыжницы завоевали новые медали Паралимпиады

Российская биатлонистка Марта Зайнуллина в биатлонной гонке на 10 километров на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане завоевала серебряную награду. С одним промахом на четырех огневых рубежах она уступила 1 минуту 15,5 секунды победительнице гонки, немке Андреа Эскау, которая также допустила один промах и финишировала с результатом 42 минуты 36,6 секунды.Бронзовую награду завоевала Ирина Гуляева, отставшая от победительницы на 1 минуту 48,9 секунды (5 промахов).Наталья Кочерова заняла 6 место, Надежда Федорова — 7, Акжана Абдикаримова финишировала десятой.Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Игры завершатся 18 марта.