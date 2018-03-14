Военные РФ доставили две тонны гумпомощи для беженцев из Восточной Гуты

В Сирии специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон доставили две тонны гуманитарной помощи в населенный пункт
Эдак-Дуэр, куда были перевезены мирные жители, вышедшие во вторник из населенного пункта Дума в Восточной Гуте.
Пакеты с продуктами российские военные доставили во временный лагерь беженцев. Накануне в нем разместили около 150 человек, половина из них — дети.
Тем временем жители Восточной Гуты просят российских военных открыть новые коридоры, которые позволят им покинуть зону боевых действий. По информации российского Центра по примирению, обстановка там сейчас особенно напряженная. За последние сутки жилые кварталы Дамаска и его пригородов дважды подверглись обстрелам со стороны боевиков, есть жертвы среди мирного населения.
Всего, по данным Генштаба РФ, за месяц в Восточной Гуте из-за обстрелов террористов погибли 15 мирных граждан, ранены 133.
Тем временем жители Восточной Гуты просят российских военных открыть новые коридоры, которые позволят им покинуть зону боевых действий. По информации российского Центра по примирению, обстановка там сейчас особенно напряженная. За последние сутки жилые кварталы Дамаска и его пригородов дважды подверглись обстрелам со стороны боевиков, есть жертвы среди мирного населения.
Всего, по данным Генштаба РФ, за месяц в Восточной Гуте из-за обстрелов террористов погибли 15 мирных граждан, ранены 133.
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