Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте провоцируют армию САР на ответный огонь

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, что обстановка в Сирии нормализуется, но боевики в Восточной Гуте нарушают перемирие и провоцируют сирийских военных на ответный огонь.
Юрий Евтушенко: «Обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения данного режима в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Даръа».
Наиболее напряженная ситуация в Восточной Гуте. По его словам, действующие на территории анклава боевики постоянно нарушают режим тишины и провоцируют ответные действия армии Сирии. Его слова приводит РИА Новости. При последних обстрелах Дамаска погибли два мирных жителя.
Юрий Евтушенко: «Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения».
Между тем сегодня Восточную Гуту смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им оказывают помощь.
Евтушенко добавил, что с начала гуманитарной операции на горячую линию Центра по примирению сторон поступило 244 обращения от жителей Восточной Гуты. Люди просят открыть дополнительные коридоры для выхода из анклава.
Наиболее напряженная ситуация в Восточной Гуте. По его словам, действующие на территории анклава боевики постоянно нарушают режим тишины и провоцируют ответные действия армии Сирии. Его слова приводит РИА Новости. При последних обстрелах Дамаска погибли два мирных жителя.
Юрий Евтушенко: «Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения».
Между тем сегодня Восточную Гуту смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им оказывают помощь.
Евтушенко добавил, что с начала гуманитарной операции на горячую линию Центра по примирению сторон поступило 244 обращения от жителей Восточной Гуты. Люди просят открыть дополнительные коридоры для выхода из анклава.
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