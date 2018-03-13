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    Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте провоцируют армию САР на ответный огонь

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    Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте провоцируют армию САР на ответный огонь

    Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте провоцируют армию САР на ответный огонь

    Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, что обстановка в Сирии нормализуется, но боевики в Восточной Гуте нарушают перемирие и провоцируют сирийских военных на ответный огонь.

    Юрий Евтушенко: «Обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным координационным центром в течение суток зафиксированы нарушения данного режима в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Даръа».

    Наиболее напряженная ситуация в Восточной Гуте. По его словам, действующие на территории анклава боевики постоянно нарушают режим тишины и провоцируют ответные действия армии Сирии. Его слова приводит РИА Новости. При последних обстрелах Дамаска погибли два мирных жителя.

    Юрий Евтушенко: «Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны два раза, боевиками выпущены одна ракета и четыре мины. Погибли два мирных жителя, есть разрушения».

    смотретьОколо 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору
    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору
    Между тем сегодня Восточную Гуту смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им оказывают помощь.

    Евтушенко добавил, что с начала гуманитарной операции на горячую линию Центра по примирению сторон поступило 244 обращения от жителей Восточной Гуты. Люди просят открыть дополнительные коридоры для выхода из анклава.

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