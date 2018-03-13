Ветераны спецслужб развенчали миф о «российском следе» в деле Скрипаля

Согласно версии британских властей, пока единственным фигурантом дела Скрипаля остается агент «Новичок» — боевое отравляющее вещество, разработанное в Советском Союзе. Как сообщает английская пресса, жизни бывшего российского офицера и его дочери удалось сохранить чудом — антидот нашелся неподалеку от места отравления, а именно — в военной лаборатории Портон Даун, где в течение десятков лет разрабатывали химическое и биологическое оружие и ставили опыты на подданных королевства.
Еще несколько дней назад об ужасном и смертельно опасном газе «Новичок» никто и ничего не слышал. Но после появления сообщений об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и последующих заявлений премьер-министра Терезы Мэй о том, что именно Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на бывшего двойного агента, тема «ужасного» газа из России не сходит с телевизионных экранов Британии.
Однако в отличие от политиков из Великобритании, уже заявивших о «русском следе», британские специалисты по химоружию говорят о другом: по их словам, нет точной информации о сохранении Советским Союзом формулы опасного вещества. Его компоненты могли оказаться за рубежом уже после развала СССР. Не секрет, что часть разработчиков уехала на Запад, где они продолжили работать по специальности. А в республики бывшего Союза, вслед за его развалом, за формулами, образцами секретных материалов поспешили разведчики из многих стран.
Как бы то ни было, но меньше всего история о пугающем газе накануне выборов нужна России. Бывшие сотрудники секретных служб говорят, что тактика устранения политических противников уже давно в нашей стране не практикуется. А если бы кого и устраняли, то Скрипаль в этом списке точно был бы последним.
Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»: «Это ярко выраженная провокация. Потому что: первое — это сделано перед выборами нашего президента, второе — Скрипаль не та фигура, в уничтожении которой кто-то мог быть заинтересован, и третье — все это, судя по словам Терезы Мэй, было заранее спланировано».
И еще один момент, на который обращают внимание бывшие ветераны разведки: вместе с Сергеем Скрипалем пострадала его дочь, не говоря уже о сотрудниках полиции.
Валерий Малеванный, историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке: «Во всех спецслужбах мира существует непреложный факт: никогда спецслужбы не трогают семью».
В этой истории больше вопросов, чем ответов. Но удивление вызывает скоропалительность выводов британских политиков, еще до результатов следствия назвавших виновных. А еще — частота странных смертей уже ненужных Великобритании перебежчиков.
Однако в отличие от политиков из Великобритании, уже заявивших о «русском следе», британские специалисты по химоружию говорят о другом: по их словам, нет точной информации о сохранении Советским Союзом формулы опасного вещества. Его компоненты могли оказаться за рубежом уже после развала СССР. Не секрет, что часть разработчиков уехала на Запад, где они продолжили работать по специальности. А в республики бывшего Союза, вслед за его развалом, за формулами, образцами секретных материалов поспешили разведчики из многих стран.
Как бы то ни было, но меньше всего история о пугающем газе накануне выборов нужна России. Бывшие сотрудники секретных служб говорят, что тактика устранения политических противников уже давно в нашей стране не практикуется. А если бы кого и устраняли, то Скрипаль в этом списке точно был бы последним.
Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»: «Это ярко выраженная провокация. Потому что: первое — это сделано перед выборами нашего президента, второе — Скрипаль не та фигура, в уничтожении которой кто-то мог быть заинтересован, и третье — все это, судя по словам Терезы Мэй, было заранее спланировано».
И еще один момент, на который обращают внимание бывшие ветераны разведки: вместе с Сергеем Скрипалем пострадала его дочь, не говоря уже о сотрудниках полиции.
Валерий Малеванный, историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке: «Во всех спецслужбах мира существует непреложный факт: никогда спецслужбы не трогают семью».
В этой истории больше вопросов, чем ответов. Но удивление вызывает скоропалительность выводов британских политиков, еще до результатов следствия назвавших виновных. А еще — частота странных смертей уже ненужных Великобритании перебежчиков.
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