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    Сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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    Сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

    Сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

    Биатлонисты сборной Украины бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в текущем сезоне.

    Как сообщила пресс-служба Федерации биатлона Украины, такое решение принято на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Вторая команда Украины пропустит этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, который пройдет 13–17 марта.

    Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение оставить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в календаре сезона-2017/18. Также IBU сохранил за Россией право проведения этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Сборные Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать на этапе Кубка мира в Тюмени.

    Против бойкота выступили ведущие атлеты, среди которых пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежские биатлонисты. Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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