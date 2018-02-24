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    Сборная Чехии вслед за США бойкотирует тюменский этап КМ по биатлону

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    Сборная Чехии вслед за США бойкотирует тюменский этап КМ по биатлону

    Сборная Чехии вслед за США бойкотирует тюменский этап КМ по биатлону

    Союз биатлонистов Чехии объявил о решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, о проведении которого в назначенные ранее сроки объявил исполком Международного союза биатлонистов (IBU).

    Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил чешской газете «Спорт», что команда не будет отступать от «своей точки зрения» и готова ради этого пожертвовать позициями в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.

    Иржи Хамза: «Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно».

    Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает в общем зачете Кубка мира шестое место. Мужская и женская сборные Чехии в зачете Кубка наций идут восьмыми.

    Ранее о бойкоте соревнований в Тюмени объявили американские биатлонисты. Организаторы этапа в связи с этим сообщили, что были готовы к подобным решениям некоторых сборных. По состоянию на 23 февраля свое участие в тюменском этапе подтвердили 29 стран.

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