Ракету «Сармат» загрузили в шахту перед новыми испытаниями

На космодроме Плесецк готовятся новые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сегодня на селекторном совещании заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Об этом оружии мир узнал из послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда президент отметил, что «Сармату» не помеха даже самые перспективные системы ПРО. У «Сармата» практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Об уникальности комплекса говорил сегодня и начальник Генштаба.
Валерий Герасимов: «„Сармат“ по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. При весе более 200 тонн она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности. Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года».
Некоторые детали предстоящих испытаний раскрыл командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, «Сармат» уже загружен в шахтовую установку. В ближайшее время предстоит отработать более 50 задач.
Валерий Герасимов: «„Сармат“ по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. При весе более 200 тонн она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности. Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года».
Некоторые детали предстоящих испытаний раскрыл командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, «Сармат» уже загружен в шахтовую установку. В ближайшее время предстоит отработать более 50 задач.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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