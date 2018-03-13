Горнолыжник Бугаев взял золото Паралимпиады в суперкомбинации

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль суперкомбинации в классе стоя на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Алексей Бугаев пришел к финишу с результатом 2 минуты 10,56 секунды. Вторым стал спортсмен из Франции Артур Боше — 2 минуты 10,88 секунды. А бронза досталась новозеландцу Адаму Холлу, который преодолел спуск за 2 минуты 15,32 секунды.
Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. За сборную России он выступает с 2012 года — в Сочи он завоевал золото в слаломе и суперкомбинации. В 2014-м он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Российские атлеты на Паралимпиаде в Южной Корее выступают в усеченном составе. В Играх участвуют 30 спортсменов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. За сборную России он выступает с 2012 года — в Сочи он завоевал золото в слаломе и суперкомбинации. В 2014-м он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Российские атлеты на Паралимпиаде в Южной Корее выступают в усеченном составе. В Играх участвуют 30 спортсменов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
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