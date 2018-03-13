«Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

Из Москвы в Иваново сегодня полетели первые «Ласточки». Скоростной поезд связал столицу и Город невест. На дорогу теперь уйдёт вдвое меньше времени — 3 часа 40 минут, а сама поездка станет гораздо комфортнее.
Этот поезд добирался до перрона почти 50 лет. Прямой электрички до столицы жители Иванова ждали с 70-х годов.
Александра Кочкина: «Я вообще счастлива, что я в числе первых пассажиров. Раньше ездила на автобусах. Сейчас, конечно, очень удобно — быстро, без пробок, дешево».
Пара скоростных поездов между Москвой и Ивановым теперь будет курсировать каждый день. Три класса комфорта, подъемники для людей с ограниченными возможностями, розетки в каждом вагоне. Стоимость билетов начинается от 460 рублей.
На автомобиле путь из Москвы в Иваново занимает пять часов, на рейсовом автобусе — шесть, а поезд дальнего следования идет семь часов.
Власти региона уверены, что «Ласточки» привезут в город не только пассажиров, но и новые экономические возможности.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.
Александра Кочкина: «Я вообще счастлива, что я в числе первых пассажиров. Раньше ездила на автобусах. Сейчас, конечно, очень удобно — быстро, без пробок, дешево».
Пара скоростных поездов между Москвой и Ивановым теперь будет курсировать каждый день. Три класса комфорта, подъемники для людей с ограниченными возможностями, розетки в каждом вагоне. Стоимость билетов начинается от 460 рублей.
На автомобиле путь из Москвы в Иваново занимает пять часов, на рейсовом автобусе — шесть, а поезд дальнего следования идет семь часов.
Власти региона уверены, что «Ласточки» привезут в город не только пассажиров, но и новые экономические возможности.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.
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