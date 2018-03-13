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    «Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек». Иваново, Москва, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

    «Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

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    «Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

    «Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

    «Удобно, быстро, дешево»: пассажиры в восторге от запущенных в Иваново «Ласточек»

      Из Москвы в Иваново сегодня полетели первые «Ласточки». Скоростной поезд связал столицу и Город невест. На дорогу теперь уйдёт вдвое меньше времени — 3 часа 40 минут, а сама поездка станет гораздо комфортнее.

      Этот поезд добирался до перрона почти 50 лет. Прямой электрички до столицы жители Иванова ждали с 70-х годов.

      Александра Кочкина: «Я вообще счастлива, что я в числе первых пассажиров. Раньше ездила на автобусах. Сейчас, конечно, очень удобно — быстро, без пробок, дешево».

      Пара скоростных поездов между Москвой и Ивановым теперь будет курсировать каждый день. Три класса комфорта, подъемники для людей с ограниченными возможностями, розетки в каждом вагоне. Стоимость билетов начинается от 460 рублей.

      На автомобиле путь из Москвы в Иваново занимает пять часов, на рейсовом автобусе — шесть, а поезд дальнего следования идет семь часов.

      Власти региона уверены, что «Ласточки» привезут в город не только пассажиров, но и новые экономические возможности.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Владимира Аракелова.

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