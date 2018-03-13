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    Москву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка». Иваново, Москва, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоскву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка»

    Москву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка»

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    Москву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка»

    Москву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка»

    Москву и Иваново связал скоростной поезд «Ласточка»

      Из Москвы в Иваново сегодня полетели первые «Ласточки». Скоростной поезд связал столицу и Город невест.

      На дорогу теперь уйдет вдвое меньше времени — 3 часа 40 минут. В вагонах есть телевизоры и Интернет. Пока в расписании четыре рейса: два из Москвы и два — обратно. Отправляться они будут утром и вечером.

      В Иванове «Ласточек» ждали уже давно, но установить регулярное скоростное сообщение не удавалось из-за отсутствия в области электрифицированных путей. Проблему решили таким образом: на участке от Владимира до Иванова «Ласточку» будет тянуть специальный тепловоз. Это первый подобный опыт в истории РЖД.

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