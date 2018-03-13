Представлены новые образовательные программы для победителей конкурса «Лидеры России»

Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» уверены, что финалистов всероссийского конкурса ждет успешная карьера.
Академия народного хозяйства и госслужбы презентовала в Москве новые образовательные программы для победителей и финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России». Согласно условиям, каждый из них получил грант на образование в размере одного миллиона рублей. И эти деньги они могут потратить, в том числе, на обучение.
Это курсы по информационной грамотности, финансам, иностранному языку, другим направлениям профессиональной деятельности. Все необходимое, для того, чтобы окончательно определиться со своим будущим.
Алексей Комиссаров, руководитель Всероссийского конкурса «Лидеры России»: «Конечно, это определенный „социальный лифт“, это определенные возможности. Даже те, кто не получил какие-то назначения и не ждет предложений по работе, даже они, я уверен, очень сильно продвинутся в своей работе и в своей сфере. Потому что огромное количество новых знакомств, новых контактов, а это всегда хорошо для любой карьеры»
Напомним, накануне было объявлено, что 45 финалистов конкурса «Лидеры России» получили новые назначения, в том числе в администрации президента, в федеральных и региональных органах власти. Уже определено, что конкурс станет ежегодным: в сентябре-октябре объявят о начале нового отбора претендентов на победу. В этом году поступило около 200 тысяч заявок на участие в конкурсе.
Это курсы по информационной грамотности, финансам, иностранному языку, другим направлениям профессиональной деятельности. Все необходимое, для того, чтобы окончательно определиться со своим будущим.
Алексей Комиссаров, руководитель Всероссийского конкурса «Лидеры России»: «Конечно, это определенный „социальный лифт“, это определенные возможности. Даже те, кто не получил какие-то назначения и не ждет предложений по работе, даже они, я уверен, очень сильно продвинутся в своей работе и в своей сфере. Потому что огромное количество новых знакомств, новых контактов, а это всегда хорошо для любой карьеры»
Напомним, накануне было объявлено, что 45 финалистов конкурса «Лидеры России» получили новые назначения, в том числе в администрации президента, в федеральных и региональных органах власти. Уже определено, что конкурс станет ежегодным: в сентябре-октябре объявят о начале нового отбора претендентов на победу. В этом году поступило около 200 тысяч заявок на участие в конкурсе.
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