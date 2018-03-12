Сегодня 45 победителей конкурса «Лидеры России» получили новые назначения на высокие посты в федеральных структурах и крупных корпорациях.

Сразу трое победителей стали заместителями федеральных министров, еще 15 отправлены в региональные министерства, кому-то предлагают должности вице-мэров в городах-миллионниках. Также некоторым предложено занять руководящие должности в Агентстве по развитию Дальнего Востока.



В студию программы «Сегодня» пришли два победителя конкурса «Лидеры России» — Татьяна Дьяконова и Александр Садовский.



Подробности — в видеоматериале.