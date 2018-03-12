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    Социальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ. фестивали и конкурсы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоциальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ

    Социальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ

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    Социальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ

    Социальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ

    Социальный лифт в действии: победители конкурса «Лидеры России» — в студии НТВ

      Сегодня 45 победителей конкурса «Лидеры России» получили новые назначения на высокие посты в федеральных структурах и крупных корпорациях.

      Сразу трое победителей стали заместителями федеральных министров, еще 15 отправлены в региональные министерства, кому-то предлагают должности вице-мэров в городах-миллионниках. Также некоторым предложено занять руководящие должности в Агентстве по развитию Дальнего Востока.

      В студию программы «Сегодня» пришли два победителя конкурса «Лидеры России» — Татьяна Дьяконова и Александр Садовский.

      Подробности — в видеоматериале.

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