Опубликовано видео атаки плюющегося украинского десантника на журналиста Шейнина

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено нападение бывшего украинского десантника Валерия Ананьева на телеведущего Артёма Шейнина в итальянской Вероне.
На кадрах ролика видно, как Ананьев подошел к Шейнину и спросил: «Вы российский журналист?». Получив утвердительный ответ, экс-десантник заявил, что убил бы его, если бы встретил в другом месте. Затем Ананьев обвинил Шейнина в «пропаганде войны» и в том, что «по его вине умирают люди». На что журналист ответил: «Это в твоей стране по вашей вине умирают люди, среди которых были и мои друзья. А ты мне в рожу улыбаешься!»
После этого Ананьев не нашел, что еще сказать, и плюнул журналисту в лицо. После чего начал выкрикивать угрозы: «Клянусь, убил бы! Отрезал бы голову, ****!
Ранее украинский десантник Валерий Ананьев в Facebook сообщил, что встретил телеведущего в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе со своей семьей. Россиянин не отреагировал на резкие слова, после чего военный плюнул телеведущему в лицо. Ананьев заявил, что им „овладели инстинкты“» и что сейчас он «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с Шейниным в безлюдном месте.
В свою очередь Артём Шейнин рассказал, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев, попытавшийся спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась. По словам журналиста, нападавший пытался вынудить его первым вступить в драку.
После этого Ананьев не нашел, что еще сказать, и плюнул журналисту в лицо. После чего начал выкрикивать угрозы: «Клянусь, убил бы! Отрезал бы голову, ****!
Ранее украинский десантник Валерий Ананьев в Facebook сообщил, что встретил телеведущего в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе со своей семьей. Россиянин не отреагировал на резкие слова, после чего военный плюнул телеведущему в лицо. Ананьев заявил, что им „овладели инстинкты“» и что сейчас он «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с Шейниным в безлюдном месте.
В свою очередь Артём Шейнин рассказал, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев, попытавшийся спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась. По словам журналиста, нападавший пытался вынудить его первым вступить в драку.
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