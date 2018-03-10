Телеведущий Шейнин назвал причину нападения украинского десантника

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ток-шоу на «Первом канале» Артём Шейнин заявил, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев, накануне попытавшийся спровоцировать его на конфликт, действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась.
Российский телеведущий рассказал РИА Новости, что украинский десантник Валерий Ананьев долго готовился, прежде чем пойти в атаку. По его словам, нападавший пытался сделать так, что как будто первым полез в драку именно россиянин.
Артём Шейнин, журналист: «Никакого нападения, конечно, не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально. В самом начале знакомства он сказал: „Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил“. Человек, которого ослепил праведный гнев, не оперирует словами: „если бы да кабы…“ Я ему сказал: „Ну, раз мы все-таки здесь, говорить не о чем, и я пойду“. После этого человек перешел на самый понятный, видимо, для него способ общения и начал плеваться. Я уже лет 45 как не выяснял отношений ни с кем плевками. А он опять перешел к „если бы“ — стал говорить, „я бы тебе голову отрезал“».
По словам Шейнина, Ананьев пытался устроить конфликт, чтобы потом «заработать на статусе жертвы и пострадавшего».
Артём Шейнин: «Он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается свой раскруткой, пиарится, как умеет. Жалею его, сочувствую. Его действия и манера общаться — это калька с того, чем занимается нынешняя украинская власть последние 4 года. Злоба, угрозы и расчет на то, что тебе ответят, после чего можно заработать на статусе жертвы и пострадавшего».
Шейнин выразил надежду, что когда-нибудь Ананьев «придет в себя» и им удастся поговорить «по-человечески».
Ранее украинский десантник Валерий Ананьев рассказал в Facebook, как напал на российского ведущего программы «Первого канала» Артёма Шейнина. Валерий Ананьев сообщил, что встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе со своей семьей. Россиянин не отреагировал на резкие слова, после чего военный плюнул телеведущему в лицо. Ананьев заявил, что им «овладели инстинкты» и что сейчас он «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с Шейниным в безлюдном месте.
Артём Шейнин, журналист: «Никакого нападения, конечно, не было и никаких переполнявших молодого человека эмоций тоже. Он за нами долго наблюдал, фотографировал задолго до того, как подошел, и вообще действовал абсолютно расчетливо, рационально. В самом начале знакомства он сказал: „Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил“. Человек, которого ослепил праведный гнев, не оперирует словами: „если бы да кабы…“ Я ему сказал: „Ну, раз мы все-таки здесь, говорить не о чем, и я пойду“. После этого человек перешел на самый понятный, видимо, для него способ общения и начал плеваться. Я уже лет 45 как не выяснял отношений ни с кем плевками. А он опять перешел к „если бы“ — стал говорить, „я бы тебе голову отрезал“».
По словам Шейнина, Ананьев пытался устроить конфликт, чтобы потом «заработать на статусе жертвы и пострадавшего».
Артём Шейнин: «Он тут же побежал творить свой хайп. Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано. Парень занимается свой раскруткой, пиарится, как умеет. Жалею его, сочувствую. Его действия и манера общаться — это калька с того, чем занимается нынешняя украинская власть последние 4 года. Злоба, угрозы и расчет на то, что тебе ответят, после чего можно заработать на статусе жертвы и пострадавшего».
Шейнин выразил надежду, что когда-нибудь Ананьев «придет в себя» и им удастся поговорить «по-человечески».
Ранее украинский десантник Валерий Ананьев рассказал в Facebook, как напал на российского ведущего программы «Первого канала» Артёма Шейнина. Валерий Ананьев сообщил, что встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе со своей семьей. Россиянин не отреагировал на резкие слова, после чего военный плюнул телеведущему в лицо. Ананьев заявил, что им «овладели инстинкты» и что сейчас он «молит Бога», чтобы ему выпала возможность встретиться с Шейниным в безлюдном месте.
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