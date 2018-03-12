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    Опрос: уровень доверия россиян к выборам составил почти 80%. ВЦИОМ, выборы, опросы, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпрос: уровень доверия россиян к выборам составил почти 80%

    Опрос: уровень доверия россиян к выборам составил почти 80%

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    Опрос: уровень доверия россиян к выборам составил почти 80%

    Опрос: уровень доверия россиян к выборам составил почти 80%

      В Общественную палату сегодня начали поступать документы от людей, желающих стать общественными наблюдателями. В первом грузовике уже были бумаги от 70 тысяч претендентов. Раньше на выборах за голосованием могли следить только представители политических партий или кандидатов.

      Интерес к наблюдению за президентскими выборами такой, что в столице даже не хватает на всех места, и люди едут в качестве наблюдателей в регионы.

      Элла Памфилова, глава ЦИК России: «У меня, например, дочь и внучка хотели записаться, уже не успели по Москве. Направили свои стопы в другие регионы, там есть за чем наблюдать и за чем следить».

      Социологи на выходных провели опросы граждан. Фонд «Общественное мнение» потревожил 3 тысячи респондентов из 273 населенных пунктов. Прогноз фонда таков: явка на выборах составит 63–64 процента. ВЦИОМ уже говорит о 83 процентах тех, кто по опросам точно готов или скорее всего готов прийти на избирательный участок.

      Главный бум случился в ноябре прошлого года, когда скачок интереса к предвыборной кампании взлетел до 86 процентов. По словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, интерес к предстоящим выборам растет с каждым днем.

      На вопрос, доверяют ли наши граждане выборам, респонденты отвечали в целом утвердительно.

      Валерий Федоров, глава ВЦИОМ: «Порядка 78 процентов опрошенных не ожидают каких-то существенных нарушений на выборах, которые могли бы исказить результаты народного волеизъявления и поставить вопрос о нелегитимности этих выборов… С другой стороны, 15 процентов ничему не верят и вряд ли чему-то поверят. Хоть видеонаблюдению, хоть чему угодно».

      В любом случае, предвыборная кампания подходит к финишу, для досрочного голосования открыты избирательные участки по всему миру, а заявления о голосовании по месту пребывания на сегодняшний день подали уже более 4 млн человек.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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