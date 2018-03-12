ВЦИОМ оценил явку на предстоящих выборах президента РФ

Специалисты ВЦИОМ предполагает, что явка на выборы президента России 18 марта составит
63–67%. Прогнозируемый результат Владимира Путина на выборах президента — 69–73%.
Информированность граждан о выборах остается на максимальном уровне: 92% опрошенных россиян знают, что голосование должно пройти 18 марта. Интерес к выборам высказывают 75% граждан, сообщает ВЦИОМ.
Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 71% респондентов отметил, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно, 47% — что подробная информация предоставляется о каждом из кандидатов.
Подавляющее большинство россиян намерены принять участие в голосовании: 74% респондентов говорят, что точно придут на выборы, еще 9% — что скорее всего придут.
Более трети россиян (36%) считают, что выборы пройдут честно, 42% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и только 15% — что результаты будут серьезно искажены. По оценкам респондентов, выборы будут отражать интересы большинства граждан: всего общества в целом (16%) или большей его части (65%).
По данным опросов, за неделю до президентских выборов, отдать свой голос за Владимира Путина готовы 69% избирателей, за Павла Грудинина — 7%, за Владимира Жириновского — 5%, за Ксению Собчак — 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина — менее 1%. Антирейтинг кандидатов возглавляет Ксения Собчак: 82% опрошенных заявляют, что не проголосуют за нее ни при каких обстоятельствах.
Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 71% респондентов отметил, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно, 47% — что подробная информация предоставляется о каждом из кандидатов.
Подавляющее большинство россиян намерены принять участие в голосовании: 74% респондентов говорят, что точно придут на выборы, еще 9% — что скорее всего придут.
Более трети россиян (36%) считают, что выборы пройдут честно, 42% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и только 15% — что результаты будут серьезно искажены. По оценкам респондентов, выборы будут отражать интересы большинства граждан: всего общества в целом (16%) или большей его части (65%).
По данным опросов, за неделю до президентских выборов, отдать свой голос за Владимира Путина готовы 69% избирателей, за Павла Грудинина — 7%, за Владимира Жириновского — 5%, за Ксению Собчак — 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина — менее 1%. Антирейтинг кандидатов возглавляет Ксения Собчак: 82% опрошенных заявляют, что не проголосуют за нее ни при каких обстоятельствах.
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