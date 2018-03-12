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    Житель Кировской области девять лет насиловал сирот

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    • Фото: СК РФ
    Житель Кировской области девять лет насиловал сирот

    Житель Кировской области девять лет насиловал сирот

    Житель Кировской области девять лет насиловал сирот
  • Фото: СК РФ

    • В Кировской области суда ждет 41-летний местный житель, который совершал насильственные действия в отношении воспитанников приюта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    Обвиняемый проживал рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем. С 2008 по 2017 год он развратил пять мальчиков.

    Уголовное дело в отношении педофила направлено в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

    Напомним, что в середине февраля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов.

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