Житель Кировской области девять лет насиловал сирот

В Кировской области суда ждет
41-летний местный житель, который совершал насильственные действия в отношении воспитанников приюта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обвиняемый проживал рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем. С 2008 по 2017 год он развратил пять мальчиков.
Уголовное дело в отношении педофила направлено в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Напомним, что в середине февраля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов.
Уголовное дело в отношении педофила направлено в суд, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Напомним, что в середине февраля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов.
Комментарии