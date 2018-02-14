В Госдуму внесли законопроект о пожизненных сроках для педофилов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для педофилов.
Ужесточить наказание за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, предлагается до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, документом впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство. Более серьезное наказание предусмотрено в том случае, если преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками, а также работниками школ, детских кружков и спортивных секций.
Также предлагается рассматривать как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографии среди детей в Интернете и ввести отдельную ответственность за развращение детей в Сети, передает ТАСС.
Кроме того, документ позволит приостанавливать срок давности по не выявленным преступлениям до совершеннолетия ребенка. Как объяснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая стала руководителем межфракционной рабочей группы по разработке законопроекта, нередко ребенок просто боится, что стал жертвой насилия со стороны взрослого.
Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Также его поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и Институтом им. Сербского.
Кроме того, документом впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство. Более серьезное наказание предусмотрено в том случае, если преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками, а также работниками школ, детских кружков и спортивных секций.
Также предлагается рассматривать как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографии среди детей в Интернете и ввести отдельную ответственность за развращение детей в Сети, передает ТАСС.
Кроме того, документ позволит приостанавливать срок давности по не выявленным преступлениям до совершеннолетия ребенка. Как объяснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая стала руководителем межфракционной рабочей группы по разработке законопроекта, нередко ребенок просто боится, что стал жертвой насилия со стороны взрослого.
Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Также его поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и Институтом им. Сербского.
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