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    Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов. Госдума, дети и подростки, педофилия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

    Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

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    Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

    Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

    Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

      Уполномоченная по правам ребенка заявила о необходимости бороться с педофилией в Интернете.

      В интервью НТВ Анна Кузнецова заявила о важности профилактических мер в борьбе с педофилами.

      Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Что касается мер профилактического характера, безусловно, это система образования. Включение таких факторов, как работа с интернет-средой. Опасность в интернет среде, ведь, когда ограничивается общение преступников-педофилов с несовершеннолетними, принимаются меры в том числе в рамках административного надзора, для них закрыты учебные учреждения и так далее. Но интернет-пространство открыто до сих пор».

      Кузнецова также привела статистику, согласно которой число преступлений в отношении половой неприкосновенности за последние пять лет увеличилось с 8 до 12 тысяч в год.

      смотретьВ Госдуме предложили ввести пожизненное заключение за педофилию
      В Госдуме предложили ввести пожизненное заключение за педофилию
      Сегодня в Госдуме предложили поправки, которые ужесточат наказание для педофилов до пожизненного срока. Об этой инициативе объявила вице-спикер Ирина Яровая — на заседании специальной рабочей группы, разрабатывающей этот законопроект.

      Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила считать распространение порнографических материалов в Интернете отягчающим обстоятельством.

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