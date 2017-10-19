Кузнецова прокомментировала идею ввести пожизненный срок для педофилов

Уполномоченная по правам ребенка заявила о необходимости бороться с педофилией в Интернете.
В интервью НТВ Анна Кузнецова заявила о важности профилактических мер в борьбе с педофилами.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Что касается мер профилактического характера, безусловно, это система образования. Включение таких факторов, как работа с интернет-средой. Опасность в интернет среде, ведь, когда ограничивается общение преступников-педофилов с несовершеннолетними, принимаются меры в том числе в рамках административного надзора, для них закрыты учебные учреждения и так далее. Но интернет-пространство открыто до сих пор».
Кузнецова также привела статистику, согласно которой число преступлений в отношении половой неприкосновенности за последние пять лет увеличилось с 8 до 12 тысяч в год.
Сегодня в Госдуме предложили поправки, которые ужесточат наказание для педофилов до пожизненного срока. Об этой инициативе объявила вице-спикер Ирина Яровая — на заседании специальной рабочей группы, разрабатывающей этот законопроект.
Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила считать распространение порнографических материалов в Интернете отягчающим обстоятельством.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Что касается мер профилактического характера, безусловно, это система образования. Включение таких факторов, как работа с интернет-средой. Опасность в интернет среде, ведь, когда ограничивается общение преступников-педофилов с несовершеннолетними, принимаются меры в том числе в рамках административного надзора, для них закрыты учебные учреждения и так далее. Но интернет-пространство открыто до сих пор».
Кузнецова также привела статистику, согласно которой число преступлений в отношении половой неприкосновенности за последние пять лет увеличилось с 8 до 12 тысяч в год.
Сегодня в Госдуме предложили поправки, которые ужесточат наказание для педофилов до пожизненного срока. Об этой инициативе объявила вице-спикер Ирина Яровая — на заседании специальной рабочей группы, разрабатывающей этот законопроект.
Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила считать распространение порнографических материалов в Интернете отягчающим обстоятельством.
Комментарии