В Госдуме предложили ввести пожизненное заключение за педофилию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести пожизненное заключение за преступления сексуального характера против детей.
С таким предложением Яровая выступила на заседании рабочей группы по разработке «антипедофильских поправок» в законодательство.
Ирина Яровая: «Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет».
Кроме того, Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство, в случае если преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми, а также использующими свое служебное положение. По мнению Яровой, эти обстоятельства помогут суду вынести более строгое наказание за такие преступления.
Еще одно предложение — ввести ответственность за укрывательство совершивших сексуальные преступления против детей, так как сейчас ее не существует. Ну и отдельно парламентарий выделила Интернет, использование которого позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв, передает «Интерфакс».
Ирина Яровая: «Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в Интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через Интернет».
Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, создана 12 января 2017 года. В нее вошли представители всех фракций, члены Совета Федерации, представители Генпрокуратуры, МВД, СК, Минюста, Минздрава, Минобрнауки и Минтруда, а также уполномоченный по правам ребенка.
Ирина Яровая: «Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет».
Кроме того, Яровая высказалась за отмену сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Также парламентарий предложила установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство, в случае если преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми, а также использующими свое служебное положение. По мнению Яровой, эти обстоятельства помогут суду вынести более строгое наказание за такие преступления.
Еще одно предложение — ввести ответственность за укрывательство совершивших сексуальные преступления против детей, так как сейчас ее не существует. Ну и отдельно парламентарий выделила Интернет, использование которого позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв, передает «Интерфакс».
Ирина Яровая: «Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в Интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через Интернет».
Рабочая группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, создана 12 января 2017 года. В нее вошли представители всех фракций, члены Совета Федерации, представители Генпрокуратуры, МВД, СК, Минюста, Минздрава, Минобрнауки и Минтруда, а также уполномоченный по правам ребенка.
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