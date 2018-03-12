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    Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира. автомобили, ДТП, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

    Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

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    Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

    Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

    Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

      Стали известны подробности задержания неадекватного автомобилиста в подмосковном Клину. Пьяный водитель объяснил свое появление на парковке у торгового центра проведением глобальной операции по спасению мира, итогом которой стала госпитализация полицейского и вызов десяти эвакуаторов. Чтобы схватить нарушителя, который устроил погром на территории ТЦ, пришлось задействовать несколько патрульных отрядов.

      Подмосковный мессия выглядел уверенно. Конечно, Спасителем себя этот человек не называл, но на допросе ясно дал понять задержавшим его полицейским, что в Клину он появился неслучайно и действовал исключительно по указанию неких голосов, которые приказали ему сесть за руль чужой машины ради спасения мира.

      Задержанный: «Задержали за развлечение! Покатался».

      Полицейский: «На чем?»

      Задержанный: «На коне».

      Полицейский: «На каком?»

      Задержанный: «На белом».

      Неутешительные итоги так называемого ночного развлечения теперь подводят в полиции. На больничной койке оказался инспектор ГИБДД, около десятка автомобилей, в том числе три патрульных, требуют ремонта. Подозреваемый до сих пор находится в отделе и с легкой улыбкой на лице пытается найти себе оправдание, параллельно успевая дать стражам порядка советы.

      Задержанный: «Много машин. Я езжу, катаюсь, люблю скорость, люблю виражи и заносы. Фуру могу пустить в занос. Всегда на зеленый сигнал попадаю. Кстати говоря, всегда двигайтесь на зеленый, это путь освещает».

      Стражам порядка еще предстоит выяснить причину такого поведения — следствие ли это приема запрещенных веществ или психический недуг. Первым внимание на неадекватного водителя обратил охранник подземной парковки в торговом центре. Он же позвонил в полицию, когда УАЗ начал дрифтовать, задевая другие машины.

      Правоохранители попытались перекрыть выезд со стоянки. Тогда лихач пошел на таран и вырвался на улицу. Сразу несколько экипажей пустились за ним в погоню. Но как ни старался водитель белого УАЗа, — скрыться от преследователей ему не удалось. Когда полицейские начали стрелять по колесам, нарушителю пришлось выйти из машины и сдаться.

      Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области: «При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями. В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал».

      Свои первые показания подозреваемый давал прямо на месте задержания. Сидя на бампере, мужчина размышлял о бренности бытия и пытался убедить собравшихся в своей исключительности.

      Задержанный: «Люди, я пришел этот мир спасать от зла!»

      Как выяснил корреспондент Никита Развозжаев, полицейские уже назначили подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу. Установлено, что авто, на котором так лихо разъезжал задержанный, уже несколько дней числится в угоне.

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