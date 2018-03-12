Разбивший 10 автомобилей в Клину угонщик назвал себя спасителем мира

Стали известны подробности задержания неадекватного автомобилиста в подмосковном Клину. Пьяный водитель объяснил свое появление на парковке у торгового центра проведением глобальной операции по спасению мира, итогом которой стала госпитализация полицейского и вызов десяти эвакуаторов. Чтобы схватить нарушителя, который устроил погром на территории ТЦ, пришлось задействовать несколько патрульных отрядов.
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Подмосковный мессия выглядел уверенно. Конечно, Спасителем себя этот человек не называл, но на допросе ясно дал понять задержавшим его полицейским, что в Клину он появился неслучайно и действовал исключительно по указанию неких голосов, которые приказали ему сесть за руль чужой машины ради спасения мира.
Задержанный: «Задержали за развлечение! Покатался».
Полицейский: «На чем?»
Задержанный: «На коне».
Полицейский: «На каком?»
Задержанный: «На белом».
Неутешительные итоги так называемого ночного развлечения теперь подводят в полиции. На больничной койке оказался инспектор ГИБДД, около десятка автомобилей, в том числе три патрульных, требуют ремонта. Подозреваемый до сих пор находится в отделе и с легкой улыбкой на лице пытается найти себе оправдание, параллельно успевая дать стражам порядка советы.
Задержанный: «Много машин. Я езжу, катаюсь, люблю скорость, люблю виражи и заносы. Фуру могу пустить в занос. Всегда на зеленый сигнал попадаю. Кстати говоря, всегда двигайтесь на зеленый, это путь освещает».
Стражам порядка еще предстоит выяснить причину такого поведения — следствие ли это приема запрещенных веществ или психический недуг. Первым внимание на неадекватного водителя обратил охранник подземной парковки в торговом центре. Он же позвонил в полицию, когда УАЗ начал дрифтовать, задевая другие машины.
Правоохранители попытались перекрыть выезд со стоянки. Тогда лихач пошел на таран и вырвался на улицу. Сразу несколько экипажей пустились за ним в погоню. Но как ни старался водитель белого УАЗа, — скрыться от преследователей ему не удалось. Когда полицейские начали стрелять по колесам, нарушителю пришлось выйти из машины и сдаться.
Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области: «При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями. В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал».
Свои первые показания подозреваемый давал прямо на месте задержания. Сидя на бампере, мужчина размышлял о бренности бытия и пытался убедить собравшихся в своей исключительности.
Задержанный: «Люди, я пришел этот мир спасать от зла!»
Как выяснил корреспондент Никита Развозжаев, полицейские уже назначили подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу. Установлено, что авто, на котором так лихо разъезжал задержанный, уже несколько дней числится в угоне.
Задержанный: «Задержали за развлечение! Покатался».
Полицейский: «На чем?»
Задержанный: «На коне».
Полицейский: «На каком?»
Задержанный: «На белом».
Неутешительные итоги так называемого ночного развлечения теперь подводят в полиции. На больничной койке оказался инспектор ГИБДД, около десятка автомобилей, в том числе три патрульных, требуют ремонта. Подозреваемый до сих пор находится в отделе и с легкой улыбкой на лице пытается найти себе оправдание, параллельно успевая дать стражам порядка советы.
Задержанный: «Много машин. Я езжу, катаюсь, люблю скорость, люблю виражи и заносы. Фуру могу пустить в занос. Всегда на зеленый сигнал попадаю. Кстати говоря, всегда двигайтесь на зеленый, это путь освещает».
Стражам порядка еще предстоит выяснить причину такого поведения — следствие ли это приема запрещенных веществ или психический недуг. Первым внимание на неадекватного водителя обратил охранник подземной парковки в торговом центре. Он же позвонил в полицию, когда УАЗ начал дрифтовать, задевая другие машины.
Правоохранители попытались перекрыть выезд со стоянки. Тогда лихач пошел на таран и вырвался на улицу. Сразу несколько экипажей пустились за ним в погоню. Но как ни старался водитель белого УАЗа, — скрыться от преследователей ему не удалось. Когда полицейские начали стрелять по колесам, нарушителю пришлось выйти из машины и сдаться.
Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области: «При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями. В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал».
Свои первые показания подозреваемый давал прямо на месте задержания. Сидя на бампере, мужчина размышлял о бренности бытия и пытался убедить собравшихся в своей исключительности.
Задержанный: «Люди, я пришел этот мир спасать от зла!»
Как выяснил корреспондент Никита Развозжаев, полицейские уже назначили подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу. Установлено, что авто, на котором так лихо разъезжал задержанный, уже несколько дней числится в угоне.
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