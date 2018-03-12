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    В Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора

    В Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора

    1 комментарий
    • Фото: Подслушано у Полиции / vk.com
    В Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора

    В Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора

    В Подмосковье на парковке ТЦ водитель протаранил машину ГИБДД и ранил инспектора
    • Фото: Подслушано у Полиции / vk.com

      • Инспектор ГИБДД в подмосковном Клину пострадал при задержании неадекватного водителя, который на парковке торгового центра наехал на полицейскую машину.

      Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, наряд вызвал сотрудник службы безопасности магазина, расположенного на Литейной улице. Полицейские прибыли по указанному адресу и попытались остановить автомобиль УАЗ. Водитель отказался выполнить требования, попытался скрыться и намеренно протаранил патрульную машину.

      Инспекторы бросились в погоню. Нарушитель создавал аварийные ситуации и угрожал жизни и здоровью участников дорожного движения. Полицейские авто блокировали УАЗ, а инспекторы при задержании были вынуждены применить табельное оружие. Во время погони три патрульных машины получили повреждения, пострадал один сотрудник ГИБДД. Задержанный — 35-летний житель Новгородской области. Установлено, что автомобиль УАЗ, на котором он пытался скрыться, числится в угоне.

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