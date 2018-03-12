В РПЦ ответили на заявление священника, разоблачившего схождение Благодатного огня

В
пресс-службе патриарха Московского и всея Руси назвали «неправильными и ненужными» сомнения в чуде схождения Благодатного огня.
РПЦ оставляет слова армянского священника, заявившего, что Благодатный огонь в Храме Гроба Господня на самом деле зажигают служители церкви, на его совести. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. Чудесное схождение огня — радость для миллионов людей, и сомнения в его истинности неправильны и не нужны, передает слова Волкова РИА Новости.
Ранее представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня священник Самуил Агоян в эфире израильского телевидения заявил, что три раза присутствовал в часовне, откуда сходит Благодатный огонь, во время этого события и видел, как патриархи просто зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.
Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси: «Не стоит подвергать сомнению явление духовной жизни, которое для миллионов людей является крайне важным, поддерживает и укрепляет их в вере. Все православные церкви разделяют ежегодную предпасхальную радость схождения Огня, а его принесение в пределы нашей церкви всегда становится большим и радостным событием. Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и ненужно».
Схождение Благодатного огня — один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, связанного с приближением Пасхи по православному календарю. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Пётр. Существует предание, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. Однако каждый год огонь неизменно сходит из возведенной в 1810 году Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Затем огонь развозят в храмы по всему миру.
Трансляцию схождения огня из Иерусалима традиционно ведут телеканал НТВ и сайт НТВ.Ru.
Ранее представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня священник Самуил Агоян в эфире израильского телевидения заявил, что три раза присутствовал в часовне, откуда сходит Благодатный огонь, во время этого события и видел, как патриархи просто зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.
Александр Волков, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси: «Не стоит подвергать сомнению явление духовной жизни, которое для миллионов людей является крайне важным, поддерживает и укрепляет их в вере. Все православные церкви разделяют ежегодную предпасхальную радость схождения Огня, а его принесение в пределы нашей церкви всегда становится большим и радостным событием. Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и ненужно».
Схождение Благодатного огня — один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, связанного с приближением Пасхи по православному календарю. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Пётр. Существует предание, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. Однако каждый год огонь неизменно сходит из возведенной в 1810 году Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Затем огонь развозят в храмы по всему миру.
Трансляцию схождения огня из Иерусалима традиционно ведут телеканал НТВ и сайт НТВ.Ru.
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